Verbijstering bij CU en SGP over ‘zelfmoordmachine’

De fracties van ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer zijn verbijsterd over een zogeheten ‘zelfmoordmachine’ die volgende week op een uitvaartbeurs in Amsterdam te zien zal zijn.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber en SGP-fractievoorzitter Van der Staaij vrijdag stelden aan minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis, beiden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De zelfmoordkist is een luchtdichte capsule met daarin een ligstoel. De gebruiker gaat in de kist liggen, drukt op een knop om stikstof naar binnen te laten stromen. Een paar minuten later is hij er niet meer. De ”Sarco” is een ‘uitvinding’ van de Australische voorvechter van euthanasie Philip Nitschke.

Op de Amsterdamse beurs kan het grote publiek voor het eerst kennismaken met de capsule. Belangstellenden krijgen een virtual realitybril op met uitzicht over de Zwitserse Alpen of op de zee. Als de bezoeker dan de zelfmoordknop induwt, wordt het beeld in de bril langzaam zwart.

CU-Kamerlid Dik-Faber is verbijsterd: „Zelfdoding willen we in Nederland zo veel mogelijk voorkomen, niet aanmoedigen. Niet voor niets stelt dit kabinet extra geld beschikbaar voor suïcidepreventie. Dat bedrijven op een beurs apparaten willen promoten die tot de dood leiden, vind ik bizar en heel erg verontrustend.”

De SGP’er Van der Staaij noemt de aanwezigheid van de ‘zelfmoordmachine’ huiveringwekkend: „We doen er met elkaar alles aan om zelfmoord te voorkomen, en dan staat er op de uitvaartbeurs een zelfmoordmachine alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.”

Ook hulpverleners zijn verontwaardigd. In De Telegraaf zegt Anke Wannes van de stichting zelfmoordpreventie 113: „Door dit middel op een beurs aan het publiek te presenteren, normaliseer je het en verlaag je de drempel om een einde aan je leven te maken.”