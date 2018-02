Veerman mag Fransen voor de puls te winnen

Oud-landbouwminister Veerman gaat proberen Franse en andere buitenlandse vissers te overtuigen van de voordelen van de pulsvisserij. „Hij gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn om weer het gesprek te voeren”, zei minister Schouten (Landbouw) maandag in Brussel, waar zij een vergadering had met collega-ministers.

Tot schrik van de Nederlandse visserijsector stemde het Europees Parlement in januari voor een totaalverbod op de pulskorvisserij. Met deze in Nederland ontwikkelde techniek worden platvissen zoals tong, die op de zeebodem leven, met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. De Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de techniek. Vooral de Franse vissers zijn fel tegen de puls. Volgens Schouten „denken de Fransen er nog over na” of zij ook iemand zullen aanwijzen als gezant.

Ingewijden zeggen dat Veerman „geknipt” is voor de taak. Hij kent Frankrijk door en door –zijn familie heeft er een landbouwbedrijf– en spreekt goed Frans.

De toekomst van de pulsvisserij ligt in handen van drie partijen: de Europese lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. In maart beginnen die met onderhandelingen over een mogelijk totaalverbod.

Tegenstanders menen dat de techniek schadelijk is voor de vis en het milieu en dat het een oneerlijke vorm van concurrentie is voor kleinschalige kustvissers. Volgens Nederland is de pulsvisserij juist duurzamer, goedkoper en beter voor de zeebodem dan de traditionele boomkorvisserij.

Elektrisch vissen is in principe verboden maar 84 Nederlandse viskotters hebben enkele jaren geleden een tijdelijke ontheffing gekregen om de techniek te testen. De sector hoopt dat er alsnog een permanente toelating komt.

Schouten bracht maandag ook een bezoek aan EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu en Visserij). Ze benadrukte daar het belang van wetenschappelijk onderzoek naar de techniek dat bij een verbod gestopt zou moeten worden.

Directeur Pim Visser van brancheorganisatie VisNed is blij dat Veerman bereid is „deze lastige klus” op zich te nemen. „Wij vertrouwen op zijn kunde om een goed gesprek met Franse vissers, wetenschappers en overheid op gang te brengen. Zelf blijven wij over puls in gesprek met onze Belgische, Britse, Duitse en Deense zusterorganisaties.”