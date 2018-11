Veel vragen voor minister over stint

In de Tweede Kamer is het debat begonnen over de stint, de elektrische bolderkar die begin oktober werd verboden op de openbare weg na een ongeval in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. De volksvertegenwoordigers zitten met veel vragen, maar vinden het besluit om de stint te schorsen wel terecht.

De oppositie heeft scherpe kritiek op het optreden van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). PVV, GroenLinks en SP vinden dat de Kamer slecht of onvoldoende is geïnformeerd door het ministerie. De PvdA wil dat de minister kinderopvangcentra gaat helpen die in de problemen zijn gekomen door het van de weg halen van de stint.

De coalitiepartijen vinden niet dat ze onjuist zijn geïnformeerd. Maar hebben toch wel wat kritiek. „Adequaat maar niet volledig” was de informatievoorziening, meende VVD’er Remco Dijkstra. Sommige informatie is „rijkelijk laat” gekomen, aldus Maurits von Martels (CDA).

De Kamer wil dat er gekeken wordt naar nieuwe regelgeving voor voertuigen zoals de stint. Ook moet de controle beter en duidelijker worden. Verder dringen de partijen aan op een snelle afronding van het onderzoek naar de stint, zonder dat de zorgvuldigheid in het geding komt.

Van Nieuwenhuizen zei vooraf te hopen dat het onderzoek van TNO naar de stint snel zal worden afgerond. Dat onderzoek moet duidelijk maken of het voertuig veilig is. De resultaten worden rond de jaarwisseling verwacht.

De elektrische bolderkar wordt vooral gebruikt door de kinderopvang. Die moeten op zoek naar alternatief vervoer door het verbod. De fabrikant van de stint heeft inmiddels faillissement aangevraagd.