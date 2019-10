Veel vragen in Kamer over Iran en Taghi

In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd over mogelijke banden tussen Iran en de van een reeks liquidaties verdachte Ridouan Taghi. Partijen willen dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) de regering in Teheran om opheldering vraagt. Een aantal partijen sluit maatregelen tegen Iran niet uit.

De Telegraaf berichtte zaterdag dat Taghi wordt beschermd door de Iraanse geheime dienst, omdat Taghi Iran zou hebben geholpen liquidaties in Europa uit te voeren. De krant baseerde zich daarbij op bronnen bij justitie. Taghi zou zich in Iran en Dubai ophouden.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans wil dat Blok „op hoog niveau om opheldering vraagt bij Iran en de Emiraten”. Bram van Ojik (GroenLinks) pleit voor een missie naar Iran. „Zo kan de basis worden gelegd voor arrestatie en uitlevering”, zegt hij. Als Iran niet mee wil werken „valt er niet aan economische sancties te ontkomen”.

Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zinspeelt op strafmaatregelen. „Als dit inderdaad zo is, dan sterkt me dit in de gedachte dat Nederland moet aandringen op meer Europese sancties richting Iran.”

Hij verwijst ook naar twee liquidaties in Nederland, waar Iran volgens inlichtingendienst AIVD waarschijnlijk een hand in had. „Iran werkt op geen enkele wijze mee aan het strafrechtelijk onderzoek. Schandalig”, aldus Sjoerdsma.

Martijn van Helvert (CDA) roept Iran op Taghi uit te leveren. „Voor Iran is het een kans om hun met de mond beleden goede bedoeling te tonen met daden: lever Taghi aan Nederland over om berecht te worden.”