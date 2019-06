Veel voorkeurstemmen voor Anja Haga (CU)

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) op 23 mei brachten 37.813 mensen hun stem uit op de nummer drie van de CU/SGP-lijst, Anja Haga (CU).

Haga overschreed daarmee ruimschoots de zogeheten voorkeursdrempel, die dit jaar op 21.145 stemmen lag. Dat bleek dinsdag uit de officiële bekendmaking van de verkiezingsuitslag door de Kiesraad. De voorkeursdrempel is bij landelijke verkiezingen 25 procent van de kiesdeler; bij Europese verkiezingen 10 procent van de kiesdeler.

Dat Haga ondanks de grote hoeveelheid voorkeurstemmen toch niet in het EP is gekozen, komt doordat de nummer twee op de CU/SGP-lijst, de SGP’er Bert-Jan Ruissen met 44.416 stemmen eveneens ruimschoots de voorkeursdrempel passeerde.

Op de nummer één van de lijst, Peter van Dalen (CU), werden 240.459 stemmen uitgebracht. Van de kandidaten lager dan plek drie kreeg Simone Kennedy-Doornbos (CU, nr. 8) de meeste voorkeurstemmen, te weten 6776.

Van plek gestoten

Van de 26 nieuw gekozen Nederlandse EP-leden zijn er zeven die in principe te laag op een kandidatenlijst stonden, maar die door voorkeurstemmen hoger op de lijst geplaatste kandidaten van hun plek hebben gestoten. Zo passeerde bij D66, die twee weken geleden twee EP-zetels behaalde, de nummer drie van de lijst, Samira Rafaela, de nummer twee, Raoul Boucke.

Daarmee is niet gezegd dat deze zeven ook allen hun plaats in het EP zullen opeisen. Zo behaalde bij FVD de nummer 12 van de lijst, Thierry Baudet, 164.711 stemmen. Het is echter niet waarschijnlijk dat het FVD-Kamerlid zijn plek aan het Binnenhof zal inruilen voor een plaats in Brussel en Straatsburg.

Als het de komende tijd tot een Brexit zou komen en de Britten uit het EP vertrekken, stijgt het aantal Nederlandse EP-zetels van 26 naar 29. In dat geval zullen de drie extra zetels bezet gaan worden door PVV, VVD en FVD, stelde de Kiesraad dinsdag.

Jongste en oudste

De jongste gekozen Nederlandse kandidaat is Kim van Sparrentak (GL, 29 jaar); de oudste gekozen kandidaat is Annie Schreijer-Pierik (CDA, 66 jaar).