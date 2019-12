Veel treinen rijden niet door staking België

Vanwege een spoorstaking van 24 uur in België moeten treinreizigers vanaf woensdagavond rekening houden met vertragingen en overlast. Ongeveer een op drie treinen rijdt, meldt spoorbedrijf NMBS.

De treinen tussen Brussel en Amsterdam rijden volgens de NMBS donderdag wel. Veel andere intercity’s rijden niet, minder frequent of alleen tijdens de spits. In een hele reeks kleinere stations in België stoppen donderdag de hele dag geen treinen. De dienstregeling kan in de loop van de dag veranderen. De NMBS adviseert tot vlak voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

Hogesnelheidstrein Thalys waarschuwt voor zwaar verstoord treinverkeer en vraagt klanten hun reis zo mogelijk uit te stellen. Eurostar heeft mede vanwege de al langer lopende spoorstaking in Frankrijk de dienstregeling aangepast.

De staking duurt tot donderdagavond 22.00 uur.