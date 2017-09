Veel overtredingen bij truckcontrole Benelux

Van de 115 vrachtwagens die vrijdag werden gecontroleerd in Nederland, België en Luxemburg, bleken er 45 hun zaakjes niet op orde te hebben. Zo was er gefraudeerd met de tachograaf of hadden chauffeurs te weinig rust genomen. Negentien van de vijftig trucks die in Nederland werden geïnspecteerd waren in overtreding.

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haalde met collega’s uit de andere Beneluxlanden op de A67, A12, A1 en A15 trucks van de weg. Nederlandse inspecteurs waren op hun beurt aanwezig in België en Luxemburg.

Het was de negende gezamenlijke Benelux-inspectie. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en een uniform toezicht op het wegvervoer.