Veel minder migranten gearriveerd in Italië

In Italië komen veel minder illegale migranten via de Middellandse Zee aan dan vorig jaar. In maart waren het er een kleine 1400 , bijna 90 procent minder dan in maart 2017. In de eerste drie maanden van dit jaar waren het er ongeveer 6600, een daling van driekwart vergeleken met een jaar eerder.

Het Europese grensagentschap Frontex meldde dat, zonder een verklaring te geven voor de daling. In een kwart van de gevallen betrof het Eritreeërs, met Tunesiërs als tweede groep.

In Griekenland kwamen in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 7900 migranten aan, een stijging van een derde vergeleken met een jaar eerder. De toename komt vooral door mensen die over land vanuit Turkije kwamen. Het ging met name om Syriërs en Irakezen.

In Spanje kwamen in het eerste kwartaal 3400 mensen illegaal binnen via zee, vergelijkbaar met vorig jaar. Hier ging het vooral om Marokkanen, gevolgd door mensen uit Guinea en Mali.