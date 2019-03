Veel meer veilige parkeerplaatsen trucks nodig

In de Europese Unie zijn veel meer parkeerplaatsen nodig waar vrachtwagenchauffeurs overdag en ’s nachts veilig kunnen rusten. Het totaal aantal parkeerplekken op beveiligde parkings moet groeien naar 400.000 stuks. Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie, die de huidige situatie voor truckers onderweg „onaanvaardbaar” noemt.

De chauffeurs lopen het risico op ladingdiefstallen en overvallen, die in 75 procent van de gevallen op onbeveiligd parkeerplaatsen plaats vinden en jaarlijks een directe schade opleveren van 8,2 miljard euro. Ook mensensmokkelaars zijn actief op onbeveiligde parkeerplekken. Maar vaak is het onduidelijk voor een vrachtwagenchauffeur hoe veilig een parkeerterrein is en welke voorzieningen er zijn. Volgens 83 procent van de truckers zijn er te weinig veilige plekken in Europa.

De commissie wil daarom dat er ‘EU-Parkings’ langs de snelwegen komen die voldoen aan minimumeisen voor sanitair, restauratie en comfort. In het onderzoek word ook gepleit voor de invoering van vier veiligheidsniveaus, van brons tot platinum, naar gelang de aanwezigheid van hekken, toezicht en verlichting.