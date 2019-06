Veel meer meisjes lopen risico op besnijdenis

Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer meisjes in Nederland het risico lopen besneden te worden. Het gaat de komende twintig jaar om in totaal 4190 meisjes. Ook het aantal vrouwen hier dat al is besneden is groter dan gedacht, namelijk bijna 41.000.

Dat blijkt uit onderzoek naar vrouwelijke genitale verminking door kenniscentrum Pharos en het Erasmus Medisch Centrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ongeveer 82 procent van de besneden vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak.

Een onderzoek in 2013 leverde lagere cijfers op. Dat kwam uit op circa 30.000 besneden vrouwen en per jaar 40 tot 50 meisjes die het risico liepen om besneden te worden. Volgens het ministerie zijn beide onderzoeken echter niet te vergelijken, omdat het onderzoek sindsdien is verbeterd.

Alle vormen van vrouwelijke genitale verminking zijn verboden in ons land.