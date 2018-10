Veel lof voor vertrekkend D66-leider Pechtold

D66-leider Alexander Pechtold stapt op. Hij maakte dat zaterdag bekend tijdens een partijcongres in Den Bosch. Volgens hem is het „tijd voor een nieuw leiderschap”. Een verdere toelichting op zijn besluit gaf hij niet. Pechtold heeft D66 12,5 jaar geleid. In die periode groeide de partij van drie naar negentien zetels. Sinds een jaar draagt ze ook weer regeringsverantwoordelijkheid.

Wie Pechtold opvolgt is nog onbekend. Dinsdag kiest de fractie een nieuwe voorzitter. Voor die positie doen diverse namen de ronde, zoals de Kamerleden Kees Verhoeven, Sjoerd Sjoerdsma, Jan Paternotte en Rob Jetten. Maar de fractievoorzitter is niet automatisch de partijleider. Het is niet uitgesloten dat D66 bij de volgende Kamerverkiezingen een minister als Kajsa Ollongren of Wouter Koolmees als lijsttrekker naar voren schuift.

Het vertrek van Pechtold zorgt voor overwegend lovende reacties aan zijn adres, zeker bij zijn coalitiepartners. Premier Mark Rutte spreekt van „een groot verlies voor zijn partij en de Nederlandse politiek”. CDA-leider Sybrand Buma prijst het „grote politieke vakmanschap en collegialiteit” van de D66-voorman. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt Pechtold „een scherp en inhoudelijk debater”. Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft Pechtold „een buitengewoon knappe prestatie” geleverd met D66.

Maar ook in de oppositie is er lof. Lodewijk Asscher (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP) laten zich waarderend over hem uit. PVV-leider Geert Wilders, met wie Pechtold vaak in de clinch lag, laat het op Twitter bij „Adieu Alexander”. Alleen Thierry Baudet van FVD is negatief. Hij vermoedt dat Ollongren voor Pechtold een „kartelbaantje” heeft geregeld.

Pechtold leidde D66 sinds 2006. Daarvoor was hij onder meer minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en burgemeester van Wageningen.