Veel emotie in Tweede Kamer na aardbeving Groningen

Woedende Tweede Kamerleden woensdag in Den Haag. De zware aardbeving in Groningen eerder die dag gaf het al geplande overleg over de gaswinning een emotionele lading.

„Deze aardbeving voelt echt als een stomp in mijn maag”, aldus de zichtbaar geëmotioneerde Sandra Beckerman (SP). Het Groningse Kamerlid gaf aan zich „niet vaak zo boos, verdrietig en verslagen” te hebben gevoeld. „Dit is politiek falen, wat niet opgelost wordt met schouderklopjes en goede bedoelingen.”

Ook Agnes Mulder (CDA) toonde haar boosheid: „Ik ben er zo ontzettend klaar mee. Wanneer gaat de overheid nu eens achter haar burgers staan?”

Woensdagmorgen vond in Groningen een zware aardbeving plaats, met een kracht van 3,4 op de Schaal van Richter. Het zwaartepunt lag in het dorp Westerwijtwerd, achttien kilometer ten noordoosten van de stad Groningen.

Ramp

„Dit zal niet de laatste aardbeving zijn”, stelde Henk Nijboer (PvdA). „Dat weet iedereen.” Het Kamerlid vindt de gevolgen van de gaswinning „een voortdurende ramp voor Groningers.”

Nijboer, ook afkomstig uit Groningen, viel aan het begin van het debat direct uit naar Wiebes. De minister had gevraagd om een openingsstatement te mogen maken. Volgens Nijboer kondigde Wiebes hierin geen nieuwe maatregelen aan, iets waar een dergelijk statement wel voor gebruikt kan worden.

De minister benadrukte dat het belangrijk is om tempo te maken met de schadeafhandelingen in Groningen en dat hij de gaswinning sneller af wil bouwen. „Dat horen we al jaren”, reageerde Nijboer. Frank Wassenberg (PvdD): „Dat het sneller moet, is zo nietszeggend. Niemand wil dat het helpen van de mensen in Groningen trager gaat.”

De oppositie pleit al jaren voor een generaal pardon voor de afhandeling van schade aan huizen. Daarmee zouden alle verzoeken voor compensatie worden goedgekeurd zonder verdere toetsing. Volgens Wiebes kan dit niet, maar is hij wel voor „onorthodoxe maatregelen.”

Een aantal Kamerleden wilde van de minister weten welk toekomstperspectief het kabinet voor de Groningers heeft. „Mijn ideaalbeeld is dat de kinderen in Groningen later niet meer weten wat gaswinning is. Zolang de gaskraan openstaat, zullen de aardbevingen blijven komen. Maar die kraan gaat dicht, dus dit stopt”, aldus de strijdbare Wiebes.

Volgens de minister zou het ongepast zijn om na de aardbeving van woensdagmorgen nieuwe maatregelen aan te kondigen. „Dat zou betekenen dat ik die tot nu toe achter de hand heb gehouden. Het zou echt heel goedkoop zijn als ik nu, op de dag van een zware aardbeving, een aantal nieuwe plannen uit mijn mouw zou schudden.”

SP’er Beckerman vroeg woensdag een plenair debat aan over de aardbeving in Westerwijtwerd, met minister Wiebes en premier Rutte. „Dit moet opgeschaald worden tot nationale crisis, een ramp.” Het debat komt er waarschijnlijk volgende week.