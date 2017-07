Veel binnenbaden voldoen niet aan bouwregels

In veel overdekte zwembaden is ondanks een verbod nog steeds roestvrij staal aanwezig dat aangetast kan worden door chloor. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft gemeenten opgeroepen de binnenbaden te controleren en naleving van de bouwregels te eisen.

Eind 2011 kwam een baby in een zwembad in Tilburg om toen twee luidsprekers van het plafond vielen. Ze bleken vastgemaakt met bouten die waren aangetast door chloordampen. Zwembaden namen hierna te weinig maatregelen waarop er sinds begin dit jaar een verbod op bepaalde typen roestvrij staal in binnenbaden bestaat.

Uit het onderzoek blijkt nu dat circa 80 procent van de overdekte zwembaden nog niet voldoet aan de wet. Plasterk wil voor 15 oktober van de gemeenten weten wat de controles hebben opgeleverd. Als zwembaden niet meewerken kunnen ze een dwangsom opgelegd krijgen of (tijdelijk) gesloten worden.

Plasterk vindt de resultaten van het onderzoek „zeer teleurstellend”. Van de 1027 aangeschreven baden voor het onderzoek reageerden 329 niet op de enquête. Daar is de situatie onduidelijk. Het gaat om openbare zwembaden, maar ook om binnenbaden in bijvoorbeeld hotels, sportcomplexen, vakantieparken en zorginstellingen.