Veel bezwaren tegen verplichte griepprik in zorg

Een verplichte griepprik voor mensen die in de zorg werken, stuit op veel bezwaren. Er is momenteel geen wet die zo’n verplichting toestaat, en een plicht zou wellicht in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook voelen mensen die in de zorg werken er weinig voor.

Dat concludeert een commissie die in opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) onderzoek deed naar een verplichte griepprik. Jaap van Dissel, directeur van het centrum infectiebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, pleitte daar eerder dit jaar voor.

Slechts een kwart van de werkgevers en zorgmedewerkers is voor een plicht, 46 procent vindt het onwenselijk. Ruim tachtig procent verwacht verzet tegen een plicht, mocht die er komen, tot vertrekkend personeel aan toe.