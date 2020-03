Veel Afghanistan-veteranen ontevreden over nazorg

Een flink deel van de Afghanistan-veteranen is ontevreden over de geboden nazorg. Dat meldt Defensie op basis van een onderzoek van eind 2018 onder militairen die tussen 2002 en 2014 onderdeel waren van de ISAF-missie in Afghanistan.

Circa de helft is tevreden over de nazorg, de andere helft deels of helemaal niet, aldus Defensie. Ze zijn bijvoorbeeld ontevreden over het terugkeergesprek na afloop van de uitzending. Minister Ank Bijleveld laat weten de uitkomsten mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het veteranenbeleid.

De ISAF-militairen geven in het onderzoek wel aan dat het goed met ze gaat. Ze geven hun welzijn gemiddeld een 7,8, meldt Defensie. Dat cijfer is vergelijkbaar met andere veteranen. 10 procent van de ondervraagde ISAF-militairen zegt een laag welzijn te ervaren dat mede gevolg is van de inzet in Afghanistan.

Ruim 26.000 Nederlandse militairen hebben gediend bij de International Security Assistance Force (ISAF). Aan het onderzoek werkten 8676 veteranen mee. Op dit moment zijn nog ongeveer 170 Nederlandse militairen actief in Afghanistan. Zij trainen en adviseren daar Afghaanse militairen en politiemensen.