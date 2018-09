Vaste prijs van paar euro voor leasefiets

Een fiets van de zaak gaat een vast bedrag van maandelijks een paar euro kosten. Wie zo’n fiets least, is straks af van de ingewikkelde boekhouding die daarbij komt kijken. Zo hoopt het kabinet meer forenzen op de fiets te krijgen, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

Mensen gebruiken hun fiets of auto van de zaak ook vaak privé. Over die privékilometers moeten ze belasting betalen. Voor een leaseauto is dat overzichtelijk, doordat de Belastingdienst een vast bedrag bij het salaris optelt en daarover belasting heft. Maar voor een fiets moeten mensen precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Daarvan moeten ze dan weer kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Dat levert heel wat gereken en gedoe op.

Vanaf 1 januari 2020 moeten mensen ook voor hun leasefiets een bedrag optellen bij hun inkomen, waarover ze belasting betalen. Voor zo’n fiets is dat zeven procent van de waarde. Een doorsnee fiets van de zaak kost daardoor een paar euro per maand.

De belangenorganisaties RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond, VNA en Natuur en Milieu spreken van een flinke stimulans van het fietsgebruik in Nederland.

Het percentage van 7 procent doet volgens de zes partijen recht aan de vele voordelen en positieve effecten van fietsen op zowel de reiziger, het milieu, klimaat als de doorstroming.

„Door de fiets fiscaal aantrekkelijker te maken worden niet alleen de verkopen van (elektrische) fietsen gestimuleerd, maar leidt er vooral toe dat het gebruik van de fiets, zowel voor woon-werk als privé, toeneemt. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de volksgezondheid”, aldus de partijen.