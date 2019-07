Vast bedrag voor herdenking slavernijverleden

Voor de jaarlijkse herdenking van het Nederlandse slavernijverleden is vanaf volgend jaar altijd een bedrag beschikbaar. Tot nu toe werd elke herdenking eenmalig gesubsidieerd, ook nog de herdenking deze maandag in Amsterdam waarvoor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 50.000 euro bijdroeg.

Het kabinet vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat blijvend bij het slavernijverleden wordt stilgestaan. De regering geeft gehoor aan een oproep uit de Tweede Kamer, die een initiatief was van Nevin Özütok (GroenLinks). Er wordt gedacht aan een „passend” bedrag.

Het kabinet zet ook in op een dialoog over het slavernijverleden, en hoe dat nog doorwerkt in de huidige samenleving. „Zo’n dialoog zou zich moeten richten op een bredere erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden in onze samenleving”, vinden de betrokken ministers Kajsa Ollongren, Ingrid van Engelshoven en Wouter Koolmees. Dat verleden raakt in het bijzonder ook de Caribische delen van het Koninkrijk.