Van Voorden (VOE): Lekken is SGP onwaardig

Het is rumoerig binnen de SGP. Voorzitter Van Voorden (VOE) spreekt zich uit.

SGP’ers lekken anoniem naar de pers over misstanden bij de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE). Vooral voorzitter Engelbert van Voorden (78) ligt onder vuur.

Van Voorden, voormalig burgemeester van Rijssen, wilde lange tijd niet reageren op alle berichtgeving in de media over de misstanden in zijn bestuur. De werkcultuur zou onveilig zijn, er zouden snoepreisjes plaatsvinden en het bestuur blijft te lang op zijn plek zitten, zo luidt de anonieme kritiek van SGP’ers. Dinsdag kwam de VOE met een persbericht. Naar aanleiding daarvan laat Van Voorden zich voor het eerst uit.

Veel SGP’ers hebben zich anoniem uitgesproken over de cultuur binnen de VOE. Wat vindt u daarvan?

„Dit is onze partij echt onwaardig. Pas als mensen met naam en toenaam iets tegen de krant willen zeggen, dan kunnen we daar iets mee. Die mensen hebben nooit rechtstreeks bij ons aangeklopt met hun klachten. Ik ga daar niet in mee door allerlei mensen openlijk van dingen te beschuldigen; dan loop ik het risico dat ik de partij beschadig. Is dit nou de partij waar ik al zo lang lid van ben?”

Voelt u zich aangevallen?

„Ik voel me persoonlijk geraakt, ja. Het lekken van vooral jongeren binnen onze partij is een bewuste actie om ons als bestuur te beschadigen. Dat vind ik heel kwalijk. Het grootste deel van de aantijgingen is ook nog eens niet waar. Misschien is het een beetje onbedachtzaamheid van onze jongeren om met de pers te praten, maar dit past niet bij de christelijke omgangsvormen die ik voor ogen heb.”

Een van de beschuldigingen richting de VOE is dat er snoepreisjes naar verre oorden plaatsvinden. Kunt u dat weerleggen?

„Ik las in de media dat onze reis naar Jordanië (2018) als een snoepreisje werd gezien. Ik zal u vertellen hoe die reis is gegaan. Ik ben die woensdagochtend om tien uur van huis gegaan. Diep in de nacht kwam ik aan op mijn bestemming in Jordanië. Die ochtend werd ik om half negen opgehaald om naar het congres te gaan. Daar waren 250 christenen en moslims aanwezig. De volgende dag hebben we nog wat bezoeken afgelegd en vervolgens zijn we weer vertrokken. Zo ziet een snoepreisje er blijkbaar uit.”

Een ander punt dat wordt genoemd is dat u te lang in het bestuur blijft zitten.

„In 2016 ben ik voor vier jaar benoemd. Destijds heb ik al aangegeven dat ik de rit tot 2020 waarschijnlijk niet uitzit. De afgelopen tijd heb ik verschillende mensen gevraagd om het stokje van voorzitter van mij over te nemen. Dat wilden ze niet. Het is een functie die veel tijd vergt en veel avondwerk met zich meebrengt. Dat ziet niet iedereen zitten. Daarom blijf ik nu wel tot het einde van de bestuurstermijn. Volgens de jongeren zou ik eruit geschopt moeten worden, ik lever het werk liever fatsoenlijk volgend jaar af. Mijn vrouw is gehandicapt, dus ik heb echt wel meer te doen dan in het bestuur te blijven zitten.”

De SGP-jongeren zeggen dat ze al jarenlang klagen over de cultuur binnen de VOE. Weet u dat?

„Ik aarzel even over deze vraag. De jongerenorganisatie heeft nooit bij ons aangeklopt met hun kritiek. Wellicht is er weleens een jongere geweest die iets gezegd heeft, maar nooit als vertegenwoordiger van de jongerenorganisatie. In mijn ogen is het een christelijke plicht om met klachten en kritiek rechtstreeks naar de persoon te gaan die het betreft. Alles bereikte ons via een omweg, dat neem ik de anonieme klagers echt kwalijk.”

Het VOE-bestuur gaat, zo schreef u woensdag in een persbericht, een mediationtraject starten om het conflict tussen de werknemer en het bestuur te beslechten. Wie gaat dat doen?

„Die keuze is nog niet gemaakt. Woensdagmorgen is de knoop doorgehakt om het probleem op deze manier aan te pakken. Wij vinden het belangrijk dat een derde, onafhankelijke, partij zich hierover buigt. De klokkenluider heeft overigens nog niet ingestemd met het traject. Wij hebben dit als bestuur besloten en gecommuniceerd.”

Is het traject erop gericht om de medewerker voor de organisatie te behouden?

„Het belangrijkste vind ik nu dat er op een eerlijke wijze een advies uitrolt hoe dit verder moet. Over de inhoud van het geschil en de omvang van zijn contract ga ik nu niets zeggen. Dat legt onnodig druk op het proces.”

Gaat het traject alleen om het arbeidsgeschil, of ook over meer zaken?

„Het gaat in principe over het hele rapport, met alle aantijgingen die daarin staan. Er staan wat mij betreft een aantal feitelijke onjuistheden in, die wil ik intern graag weerleggen. Het wordt tijd dat mensen binnen de SGP weer met elkaar gaan praten, in plaats van over elkaar.”