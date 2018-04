Van Veldhoven: verder met mobiel betalen in ov

Het stoppen van de proef met de ov-chip mobiel betekent nog niet het definitieve einde voor het betalen met de mobiele telefoon in het openbaar vervoer. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag.

„We gaan zeker niet stoppen met het nadenken over mobiel betalen in het ov. Deze test is gestopt. Dat gebeurt wel eens bij een test , maar we gaan door”, aldus de bewindsvrouw. Ze wil blijven werken aan een makkelijk betaalsysteem voor het ov en betalen met je mobiel ligt dan „hartstikke voor de hand”.

Translink, de onderneming achter de ov-chipkaart, trekt medio juni de stekker uit de ov-chip mobiel. De technologie is volgens het bedrijf nog niet goed genoeg om grootschalig in te zetten. De ov-chip mobiel is vorig jaar mei geïntroduceerd maar kampt met technische gebreken.

In de Tweede Kamer hebben D66 en 50PLUS samen vragen gesteld over de kwestie. D66’er Rob Jetten vindt het „een aanfluiting dat het Translink, Vodafone en KPN niet lukt om met je mobiele telefoon in te checken bij het ov”.