Van Veldhoven: op juiste weg voor schone lucht

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) is de Nederlandse staat „op de juiste weg om onze luchtkwaliteit te verbeteren”. Dat blijkt volgens haar uit een uitspraak van de rechter in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie.

„Met het Nationaal actieplan luchtkwaliteit zetten we in op het permanent schoner maken van onze lucht”, aldus de bewindsvrouw. Eind volgend jaar presenteert ze het plan aan de Tweede Kamer.

Milieudefensie eiste in een bodemprocedure voor de rechtbank in Den Haag dat de staat meer zou doen tegen luchtvervuiling. Het „mensenrecht op gezondheid” zou momenteel worden geschonden. Volgens de rechter hoeft de staat nu nog niet aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit te voldoen.