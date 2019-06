Van Veldhoven neemt grafietregens Tata Staal „heel serieus”

Het was beter geweest als er eerder onderzoek was gedaan naar de grafietregens rond de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag in de Tweede Kamer. „We nemen de zaak heel serieus.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde dinsdag een rapport waaruit blijkt dat de stofregens een voor jonge kinderen „ongewenste” hoeveelheid van de metalen lood, mangaan en vanadium bevat. Dat rapport kwam er op verzoek van de provincie Noord-Holland.

„Veiligheid moet voor alles staan”, aldus de bewindsvrouw. „Deze stoffenemissie is niet acceptabel.” Ze heeft na het rapport direct contact gehad met het provinciebestuur. Dat gaat volgens haar onmiddellijk stappen nemen om de grafietregens te stoppen. Ze blijft nauw contact houden met de provincie over de kwestie.

Veel partijen in de Kamer maken zich zorgen over de grafietregens. „Dit kunnen we niet accepteren”, zei Jessica van Eijs (D66). Suzanne Kröger van GroenLinks vroeg zich af „wanneer de maat vol is”. Volgens haar had Tata Steel al veel eerder maatregelen kunnen nemen.

Tata Steel heeft al een reeks dwangsommen moeten betalen omdat er geen einde kwam aan de overlast. Die dwangsommen van de provincie zijn veel te laag, zei Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren). Volgens de staatssecretaris hebben ze wel „enig effect” gehad, maar waren ze niet voldoende effectief. De dwangsommen kunnen nog hoger worden, voegde ze eraan toe.

Het rapport van het RIVM is een tussenrapport. Volgende maand verschijnt het definitieve stuk.