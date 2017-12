Van Veldhoven: Nederland op goede weg met luchtkwaliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu vindt dat de overheid op de goede weg is met het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.

Dat stelde de bewindsvrouw woensdag nadat de rechtbank in Den Haag Milieudefensie en enkele andere organisaties en individuele personen in het ongelijk stelde in een zaak tegen de Nederlandse staat.

Milieudefensie eiste in een bodemprocedure dat de overheid meer gaat doen om luchtvervuiling tegen te gaan. De milieuorganisatie stelde dat de overheid het „mensenrecht op gezondheid” schendt. De staat zou verplichtingen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit moeten gaan naleven. Concreet gaat het om de terugdringing van de stikstofdioxide en fijnstof. Volgens de rechter is er echter geen verdragsbepaling die de overheid daartoe op dit moment verplicht.

Staatssecretaris Van Veldhoven benadrukte dat de overheid ook bezig is met de verbetering van de luchtkwaliteit. In de loop van volgend jaar komt er een nationaal actieplan.

Milieudefensie gaat waarschijnlijk in hoger beroep.