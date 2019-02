Van Veldhoven kijkt weer naar Intercity Berlijn

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gaat op aandringen van de Tweede Kamer nog een keer kijken naar de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Die treinreis moet veel sneller kunnen, vinden de Kamerleden.

De bewindsvrouw gaat nog eens vragen of de snelheid van de trein niet omhoog kan en meer stations kunnen worden overgeslagen. Maar ze temperde de verwachtingen alvast. „Ik wil de hoop niet te ver laten stijgen. Er is al naar gekeken.”

Haar Duitse collega wil het traject tussen beide hoofdsteden ook echt versnellen, maar het is niet eenvoudig. Onder meer het overslaan van stations ligt in Duitsland „gevoelig”.

De reis neemt nu nog bijna 6,5 uur in beslag. In 2021 moet die een kwartier korter worden en vanaf 2025 moet er nog eens 40 tot 60 minuten van de reistijd afgaan. Van Veldhoven wil het internationale treinreizen stimuleren omdat het milieuvriendelijker is dan vliegen.