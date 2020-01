Van Toorenburg (CDA) ontvangt nieuwe uitgave Vrijheidsbijbel

CDA-Kamerlid Van Toorenburg heeft donderdag, uit handen van Bible-Leage en Bijbelvereniging, het eerste exemplaar van een nieuwe uitgave van de Vrijheidsbijbel in ontvangst genomen.

Deze speciale uitgave van Het Boek, bedoeld voor gedetineerden, bestond al veel langer maar de voorraad was de laatste jaren „op geraakt”, aldus Harm Jager, voorzitter van de Bijbelvereniging. Samen met Bible-Leage zorgde de organisatie voor een nieuwe oplage van 2000 exemplaren. „De boodschap van deze Bijbel is dat er hoop is op vrijheid. Dat er innerlijke vrijheid mogelijk is, vrijheid van het kwaad dat ons leven kan beheersen.”

Van Toorenburg sprak van een fantastisch initiatief en verwees naar haar tijd als gevangenisdirecteur in Ter Peel, Kosovo en Vugt. „Ik zorgde er dan altijd voor dat ik de portefeuille geestelijke verzorging onder mijn hoede kreeg, omdat ik wist hoe belangrijk religie voor veel gedetineerden is. Met name als tot hen door gaat dringen welke fouten ze gemaakt hebben, zoeken ze naar iets onvoorwaardelijks. Ze kunnen dan veel steun ervaren vanuit de Bijbel.”

Juist omdat „religie voor gevangenen heel fundamenteel is”, zal het CDA-Kamerlid „er voor blijven pleiten dat voor de beleving hiervan ruimte blijft in penitentiaire inrichtingen, ook als het gaat om bijeenkomsten op zondag”, aldus Van Toorenburg. Ook gaf zij aan dat zij de Vrijheidsbijbel in de vergaderzaal van de fractie zal leggen, zodat Kamerleden die een vergadering met een meditatief woord openen, hem kunnen gebruiken.

„Wereldwijd horen wij fantastische verhalen van gevangenen wier leven totaal verandert wanneer ze Gods Woord leren lezen en begrijpen”, zei Rick van Heusden, directeur van Bible-League tegen Van Toorenburg. „Zoals van een gedetineerde die naar een minder zwaar beveiligde instelling mocht, maar zelf vroeg of hij nog iets langer in het zwaar beveiligde deel mocht blijven, omdat hij zo graag het Bijbelstudieprogramma met zijn groepje wilde afronden.”