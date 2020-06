Er wordt nog niet gesproken over het verhogen van de zorgpremie volgend jaar om de kosten van de coronacrisis te dekken. Volgens minister Martin van Rijn (Medische Zorg) is het „veel te vroeg daar ook maar enige uitspraak over te doen”.

Dat er voor de aanpak van de coronacrisis veel kosten worden gemaakt is volgens de bewindsman duidelijk. Maar waar die rekening uiteindelijk belandt, daar zal nog naar worden gekeken. De premie gaat „niet per definitie” omhoog, aldus Van Rijn.