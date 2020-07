Van Rijn maant abortusklinieken tot medewerking aan beleidsevaluatie

Op aandringen van de SGP gaat minister Martin van Rijn (Medische Zorg) abortusklinieken manen in de toekomst medewerking te verlenen aan evaluatie-onderzoek.

Die toezegging deed de bewindsman donderdagavond in een Tweede Kamerdebat.

Daarin spuwde SGP-leider Van der Staaij zijn gal over een vrijdagavond verstuurd evaluatierapport naar het functioneren van de abortuswet. In hun toelichting op de uitvoering van het onderzoek plaatsen de opstellers daarvan de kanttekening dat drie benaderde abortusklinieken „vanwege principiële en/of inhoudelijke bezwaren” weigerden daaraan mee te doen.

In de subsidieverordening van het ministerie is echter als voorwaarde opgenomen dat ze daartoe gehouden zijn.

Met verwijzing naar die bepaling drong Van der Staaij er donderdagavond bij Van Rijn op aan dat hij de subsidie aan de drie klinieken zou opschorten, totdat er meer duidelijkheid zou zijn over de consequenties van hun weigering. Dat voorstel ging Van Rijn te ver.

Wel zei hij via de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorginspectie te willen kijken in hoeverre hij de transparantie kan bevorderen „door gewoon aan te dringen op de gewone rechten en plichten die bij een subsidie-verstrekking horen.”

Van der Staaij wilde verder nog weten waarom er voor abortusklinieken een aparte subsidieverordening is in plaats van een gewone ministeriële, financiële regeling. Volgens de bewindsman had dat te maken met een principiële keus uit het verleden. Daarbij werd er bewust vanaf gezien om de verrichtingen van abortusklinieken onder te brengen in de verzekerde zorg. Er is volgens Van Rijn vervolgens gekozen voor een subsidieverordening, zodat de toegang tot de klinieken gewaarborgd zou zijn.