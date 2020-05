Van Rijn kijkt naar aanvullende maatregelen sportscholen

Het kabinet is bereid te kijken naar extra maatregelen die de sportscholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te verminderen. Dat zei minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) na een „goed gesprek” met vertegenwoordigers van de branche.

Volgens de huidige planning van het kabinet mogen sportscholen pas weer op 1 september hun deuren openen. Daarover is de sector bijzonder teleurgesteld.

Tijdens het video-overleg verklaarde de fitnessbranche NL Actief met extra stappen de risico’s te kunnen verminderen. Daarbij moet volgens de bewindsman gedacht worden aan bijvoorbeeld aanpassing van „de intensiteit van het sporten”, de hoeveelheid mensen die worden toegestaan in een sportschool en het aantal aanwezige apparaten.

Van Rijn verwacht de lijst met aanvullende maatregelen snel van de branche te ontvangen.”Het zal ergens deze week of volgende week al zijn.” Hij zal er dan naar kijken en advies over vragen aan het OMT, het deskundigenteam dat het kabinet over het coronavirus adviseert.

Wanneer hij de „heel belangrijke sector” dan meer duidelijkheid kan geven, kon Van Rijn niet zeggen. Maar het zal na 1 juni zijn, zei hij.

Vertegenwoordigers van de vechtsport, krachtsport en fitnessbranche stuurden het kabinet eind vorige week een brandbrief. Ze vrezen voor hun voortbestaan als ze nog drie maanden dicht moeten blijven.