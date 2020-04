Van Rijn blij met dalende toename coronapatiënten op de ic

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) is blij met de afvlakkende toename van coronapatiënten die op de intensive care terechtkomen. Hij reageerde op de toename van 15 ic-bedden die dinsdagmiddag bekend werd. Hij denkt dat de afvlakking een belangrijk effect is van de coronamaatregelen die het kabinet de afgelopen weken heeft ingesteld. Maar ook de triage, de selectie, voor de ic kan een rol spelen.

Van Rijn: „Het is wéér wat lager dan gisteren. De voorspelling voor over twee weken is ook wat lager aan het worden. Dat is optimistisch nieuws. Maar ik ben een voorzichtig mens. Het stijgt nog steeds, weliswaar veel minder dan we toe nu toe gewend waren. Het gaat elke dag een stukje beter. Maar het is nog steeds een marathon. Met de sprint zijn we misschien een beetje aan de eindstreep geraakt maar met de marathon nog niet.”

Van Rijn zei dat als de piek met ernstig zieke patiënten wat minder hoog wordt, die wel wat langer duurt. „We moeten kijken hoe het precies gaat, maar het zal wel ergens tweede helft april zijn. Ik vind het eigenlijk niet goed om over een piek te spreken want als je op een plateau komt, dan moet je nog een hele steile klim maken”, zei Van Rijn, refererend aan zijn wielerervaring.