Van Rijn: 2000 beademingsapparaten besteld

Het kabinet heeft bestellingen geplaatst voor 2000 beademingsapparaten. Vanwege de wereldwijde vraag is het onzeker hoeveel er daarvan kunnen worden geleverd en wanneer. Daarom is er zo ruim mogelijk ingezet bij de bestellingen, legde minister Martin van Rijn maandag uit.

„We blijven afhankelijk van levertijden”, benadrukte Van Rijn, en het is mogelijk dat een partij beademingsapparaten toch naar een ander land gaat. Hoeveel van de 2000 hij verwacht naar Nederland te krijgen, specificeerde de minister niet. „Zo veel mogelijk. We hebben er liever te veel dan te weinig.”

Wanneer de eerste apparaten in Nederland arriveren „kunnen we nu niet zeggen. We hopen dat de komende weken steeds meer bestellingen loskomen”.

Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van eigen productiecapaciteit in Nederland. Daarvoor wordt onder meer met Philips gesproken, aldus Van Rijn. Ook wordt er gekeken of er nog meer beademingsapparaten kunnen worden gevonden binnen de landsgrenzen, bij bijvoorbeeld zelfstandige klinieken.