Van Nieuwenhuizen (VVD) wil best premier worden

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil wel de eerste vrouwelijke premier van ons land worden. Dat zegt ze in een gesprek met Elsevier Weekblad.

De VVD-politica antwoordt op de vraag of ze voor het allerhoogste wil gaan en de eerste vrouwelijke premier worden: „Dat zou zeker mooi zijn. Of de eerste vrouwelijke minister van Financiën.”

VVD-leider en premier Mark Rutte zegt steeds dat hij een tijdje voor de Tweede Kamerverkiezingen, die gepland staan voor maart 2021, bekend zal maken of hij door wil gaan als lijsttrekker. Naar verluidt wil hij nog wel een termijn de partij leiden.

Rutte is leider van de VVD sinds 2006 en sinds 2010 premier. Onder zijn leiding werden de liberalen de grootste in de Tweede Kamer. Er is lang gespeculeerd over een overstap van Rutte naar Europa. Vorige week werd duidelijk dat hij niet naar Brussel verhuist. Rutte heeft steeds gezegd dat hij niet zou vertrekken naar de Europese Unie.

Binnen de VVD is Klaas Dijkhoff de tweede man na Rutte. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer zei vorige maand dat er moet worden nagedacht over rekeningrijden. Dat kwam uiteindelijk ook terug in het Klimaatakkoord.

De 56-jarige Van Nieuwenhuizen is altijd tegenstander geweest van rekeningrijden. „In het verleden is rekeningrijden al vaker onderzocht. Het ministerie van Financiën gaat er nu opnieuw naar kijken, maar voor mij had dat niet gehoeven”, zegt ze in Elsevier.

Van Nieuwenhuizen begon haar politieke loopbaan als gemeenteraadslid. Ze was van 2007-2010 Gedeputeerde in Brabant. Daarna was ze vier jaar lid van de Tweede Kamer, waarna ze overstapte naar het Europees Parlement, om in oktober 2017 minister te worden in het kabinet-Rutte III.