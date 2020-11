Van Nieuwenhuizen vindt tolvrije tunnel Zeeland geen prioriteit

Het is voor het kabinet „geen prioriteit” om de Westerscheldetunnel, die Zeeuws-Vlaanderen met Zuid-Beveland verbindt, tolvrij te maken. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Nu moeten automobilisten nog vijf euro betalen voor een enkele doorgang betalen. Veel bewoners van Zeeuws-Vlaanderen vinden dat oneerlijk, omdat vrijwel nergens in Nederland tol wordt gevraagd. Ook voelden velen zich tijdens de coronacrisis geïsoleerd, omdat winkels in het aangrenzende en goed bereikbare België gesloten waren.

Volgens Van Nieuwenhuizen is er zelfs geen geld om de tunnel alleen komend jaar tolvrij te maken. Dat zou zo’n 30 miljoen euro kosten. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor de tunnel bij de provincie Zeeland en is het op die manier „afgehandeld”, zegt ze.

Verschillende partijen, waaronder de PvdA, ChristenUnie en SP willen van de tol af. „We moeten het gevoel van onrechtvaardigheid dit jaar wegnemen”, zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij wil eenmalig 30 miljoen gebruiken uit het miljardenpakket voor coronamaatregelen, zodat ook in Zeeland banen behouden kunnen blijven. Stieneke van der Graaf (CU) vraagt of de minister bereid is een tolvrije tunnel voor een jaar mogelijk te maken.

De minister zal „uiteraard haar medewerking verlenen” als de Kamer voor een dergelijk plan stemt. Zelf ziet ze er geen aanleiding toe. Keuzes voor de lange termijn over de Westerscheldetunnel moeten volgend jaar gemaakt worden tijdens de formatie, vindt ze.