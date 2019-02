Van Klaveren (ex-PVV) nu overtuigd moslim

Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren (40), die als parlementariër de islam te vuur en te zwaard bestreed, is moslim geworden, zo maakte hij maandag wereldkundig.

De oud-politicus, die van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer zat, kwam tot zijn ommekeer door het schrijven van een boek. Dat boek, getiteld Afvallige, dat nu in de boekwinkel ligt, was aanvankelijk bedoeld om de duistere kanten van de islam te tonen. Gaandeweg het schrijfproces veranderde Van Klaveren echter radicaal van gedachten. In oktober vorig jaar sprak hij ten overstaan van een imam de islamitische geloofbelijdenis uit.

De bekering van Van Klaveren, die opgroeide in de Geformeerde Kerken Vrijgemaakt, is in meerderlei opzicht opmerkelijk. In 2015 zei hij in een interview met het Reformatorisch Dagblad dat hij nog regelmatig naar de kerk ging, afwisselend naar een gereformeerde en naar een evangelische kerkdienst. „En een van mijn opa’s was oud gereformeerd; een stevige SGP’er.”

Opvallend is ook dat hij als PVV-Kamerlid veel ruimte kreeg van partijleider Wilders en met name debatten over uitwassen van de islam met verve voerde. In 2014 brak hij, na de ”minder, minder”-uitspraak van Wilders, met de PVV en ging hij samen met fractiegenoot Bontes in de Kamer verder als ”groep Bontes/Van Klaveren”.

In 2017 probeerde hij met VoorNederland opnieuw in de Kamer te komen, wat mislukte. Voordat hij voor de PVV actief werd, was hij lid van de VVD.

In een interview in NRC zegt Van Klaveren, die godsdienstwetenschappen heeft gestudeerd, dat hij tot zijn bekering kwam toen hij bezig was met het schrijven zijn boek. „Het was niet echt een happy moment voor mij. Ik dacht: als alles wat ik tot nu toe heb geschreven klopt, als ik dat allemaal geloof, dan ben ik de facto moslim.”

In de jaren daarvoor had hij juist „een grote aversie” ontwikkeld tegen de islam. „Als je dan moet concluderen dat je het niet bij het juiste eind had, dan is dat niet leuk. Maar als godszoeker voelde ik altijd een bepaalde onrust. En dat verdween geleidelijk. Het voelde een beetje als thuiskomen, in religieuze zin.”

„Een verdrietige keuze” noemt Cees Rentier, predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims, de bekering van Van Klaveren. „Naar mijn mening raakt hij iets heel kostbaars kwijt door het christelijke geloof in te ruilen voor de islam. Bovendien schetst Van Klaveren een ideaalbeeld van de islam, waarvan je moet afvragen in hoeverre die buiten hemzelf om bestaat.”

Islam en christendom zenden twee „heel verschillende boodschappen uit over het karakter van God en wat Hij van ons mensen vraagt”, stelt Rentier. „Ik hoop dat Van Klaveren de weg van Jezus nog weer eens opnieuw overweegt.”

Van Klaveren is overigens niet de eerste ex-PVV’er die zich bekeert tot de islam. In 2013 ging het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn, die eerder een raadszetel bekleedde namens de PVV, hem al voor.

