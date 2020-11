Van Haga vierkant achter wens Baudet terug te keren als leider

Tweede Kamerlid Wybren van Haga schaart zich volledig achter Thierry Baudet na diens mededeling dat hij toch weer lijsttrekker wil worden voor Forum voor Democratie. „Ik ben zeer verheugd dat hij toch besloten heeft om zich kandidaat te stellen. Dit is zoals het hoort in een democratische partij. Thierry is de grondlegger van deze mooie partij die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun!” meldt hij op Twitter.

Baudet kondigde woensdagmorgen op Twitter zijn kandidatuur aan en verklaarde een lijsttrekkersverkiezing te gaan organiseren. Hij had maandag het leiderschap van de partij juist neergelegd. Van Haga denkt niet dat de aankondiging van Baudet de „ordentelijke manier” is. „Strikt theoretisch gaat hij er niet over.” Maar volgens Van Haga is het een „automatisme” dat er lijsttrekkersverkiezingen in FVD komen als zich meerdere kandidaten hebben gemeld.

„We leven nu met een werkelijkheid waar twee kandidaten zijn, Joost Eerdmans en Thierry Baudet. En dat is mooi. Het bestuur zal nu denk ik een lijsttrekkersverkiezing organiseren. En dan hoop ik van harte dat Thierry wint”, zei Van Haga. Hij hoopt dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden georganiseerd. Baudet wil dat de 48.000 leden zich al op 30 november en 1 december uitspreken over het leiderschap van Forum voor Democratie.

Van Haga is op dit moment onafhankelijk Tweede Kamerlid, maar spreekt wel vaak namens FVD tijdens debatten. In het voorjaar werd hij ook lid van deze partij en hij staat op plek acht van de kandidatenlijst van Forum voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Hij werd in 2019 uit de VVD gezet nadat hij enkele keren in opspraak was gekomen.