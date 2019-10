Van Engelshoven (D66) blijft bij visie op kinderspeelgoed

Minister Van Engelshoven (OCW) wil zich niet bemoeien met de keuze van ouders of kinderen voor bepaalde soorten speelgoed, maar juist hun keuzevrijheid vergroten, stelde de bewindsvrouw dinsdag in de Tweede Kamer.

Ze was op het matje geroepen door SGP-Kamerlid Van der Staaij. Die hield haar voor dat het ‘probleem’ dat de D66-minister vorige week in het AD benoemde, namelijk dat fabriekanten kinderspeelgoed onvoldoende genderneutraal presenteren, „nergens in de samenleving wordt herkend.” Ook vroeg de SGP’er de bewindsvrouw „met dit soort uitlatingen te stoppen en zich bezig te gaan houden met zaken die er echt toe doen.”

Minister: weg met stereotype speelgoed

Van Engelshoven antwoordde dat zij in het bewuste interview in het AD slechts had herhaald wat het kabinet vorig jaar al in zijn Emancipatienota schreef, namelijk dat het „stereotypering wil tegengaan en de vrijheid wil vergroten van iedereen, mannen en vrouwen, meiden en jongens, die zich niet in een hokje laten duwen.”

De keuze van kinderspeelgoed is volgens haar „geheel aan ouders en kinderen, maar laten we die keuze dan ook niet vooraf sturen door het roze of blauw te labelen.”

Technisch lego

„Zou het niet mooi zijn als ook technisch lego wordt geadverteerd als speelgoed voor iedereen, niet alleen voor jongens maar ook voor meisjes?”, betoogde de bewindsvrouw dinsdag in het vragentuurtje.

Van Engelshoven koppelde aan die wens overigens geen concrete beleidsvoornemens.

Van der Staaij kreeg steun van ondermeer VVD-Kamerlid El Yassini, die vond dat de bewindsvrouw haar „schaarse en kostbare tijd” beter kan besteden aan de „misschien wel 5000 onderwerpen die binnen uw portefeuille vallen en waar hardwerkend Nederland wél van wakker ligt.”

Weinig tijd

Volgens de minister hoeft hij hierover niet ongerust te zijn. „Ik kan u zeggen dat ik 99,9 procent van mijn tijd heb besteed aan al die onderwerpen die u net noemde. En ik kan u gerust stellen: het in een interview in één zin herhalen van bestaand beleid, kostte mij weinig tijd.”