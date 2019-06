Van Engelshoven: Conservatieve kritiek op emancipatie ongewenst

Minister Van Engelshoven van Onderwijs hekelt conservatieve krachten die kritische kanttekeningen plaatsen bij het vrouwen- en homo-emancipatiebeleid.

De Verenigde Staten, Rusland, Saoudi-Arabië en het Vaticaan doen in VN-verband pogingen om de afspraken over vrouwenemancipatie zoals die in 1995 in Peking zijn gemaakt, terug te draaien. „Het conservatieve verbond” verzette zich volgens Van Engelshoven ook tegen een voorstel van Nederland om vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, medische hulp te verlenen „omdat die hulp ook abortus inhield.”

„Op dat soort momenten lopen de rillingen me over de rug”, aldus de minister dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Nederlandse emancipatiebeleid.

Ook in Europa manifesteren zich de conservatieve krachten. In de Europese Unie zijn er landen die elke verwijzing naar gendergelijkheid in officiële stukken proberen tegen te houden.

Voor de Nederlandse situatie verwees de minister onder meer naar de discussie over de Nashvilleverklaring en de uitlatingen van FVD-voorman Baudet over de taak die vrouwen hebben bij voortplanting en de zorg voor kinderen.

Van Engelshoven is niet blij met die ontwikkeling. „Een aantal jaren geleden waren er meer mensen die trots waren dat we juist stappen vooruit zetten.” SGP-Kamerlid Bisschop juicht de ontwikkeling juist toe. Volgens hem is er kennelijk sprake van „voortschrijdend inzicht.”

Tijdens het debat plaatsten de fracties van VVD, PVV en SGP kritische kanttekeningen bij het besluit van de Technische Universiteit Eindhoven om de komende anderhalf jaar 150 vacatures voor wetenschappelijk personeel alleen open te stellen voor vrouwen.

Volgens VVD-Kamerlid Tielen is dat dit besluit „geen emancipatie, maar discriminatie.” PVV-Kamerlid Beertema sprak over uitsluiting.

Minister Van Engelhoven noemde het besluit „dapper.” PvdA en Groenlinks betitelden het als „een creatief voorstel.” Het CDA heeft ook geen moeite met het Eindhovens plan. De ChristenUnie deed niet mee aan het debat.