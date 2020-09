Van Dissel (RIVM) ziet kantelpunt in coronacrisis

Nederland bevindt zich op een „kantelpunt” in de coronacrisis, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Het is volgens hem terecht dat het kabinet vorige week nieuwe maatregelen aankondigde, maar mogelijk is meer nodig. Hij benadrukt vooral het belang van goede communicatie.

Inmiddels ligt in vrijwel heel Nederland het reproductiegetal, het aantal mensen dat iemand gemiddeld besmet, boven de 1. In de afgelopen 24 uur zijn er zo’n 2250 nieuwe corona-gevallen bij gekomen, meldt Van Dissel. Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een infectie doorgemaakt en de viroloog ziet dat de tweede golf inmiddels in gang is gezet. Momenteel zijn tussen de 60.000 en 100.000 mensen besmet.

Het kantelpunt aan het begin van de tweede golf wordt niet alleen duidelijk door het oplopende aantal besmettingen, maar ook het aantal corona-patiënten dat wordt opgenomen op de intensive care. Hoewel dat aantal minder explosief stijgt dan in maart, ziet Van Dissel „een duidelijke toename die op de langere termijn” om ingrijpen vraagt. Dat is ook belangrijk omdat het aantal besmettingen exponentieel kan groeien.

Uit Google-gegevens die Van Dissel dinsdag liet zien aan de Tweede Kamer, zou blijken dat mensen weer bijna net zoveel op kantoor werken als voor de uitbraak van het virus. Wel wordt er minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Van Dissel ziet sowieso een trend dat de oproep om thuis te werken en andere basismaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, „toch minder wordt opgevolgd”.