Van Dissel: risico van kerst vieren niet te becijferen

Het risico van kerst vieren met gasten voor de besmettingscijfers is niet „letterlijk te berekenen”. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat elk contact in principe een risico op nieuwe besmettingen is, maar dat veel afhangt van hoe mensen met de regels omgaan.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om kerst in huiselijke kring te vieren, met maximaal zes gasten van buiten het huishouden. SP-Kamerlid Maarten Hijink wilde van Van Dissel weten wat het risico is dat dit weer een „katalysator” wordt voor de verspreiding van het virus.

Van Dissel wijst naar het voorbeeld van Canada, waar er na Thanksgiving een forse nieuwe piek in het aantal besmettingen was. Maar hoe groot dat risico precies zou zijn voor de Nederlandse feestdagen, dat is niet te kwantificeren, aldus Van Dissel. „We kunnen grove grenswaardes geven”, maar het hangt vooral af van het gedrag van mensen.