Van Dissel: Gemeentezang door koor is voorlopig compromis

Het advies om zingen in de kerk voorlopig alleen te laten gebeuren door een klein koor op een podium is „een compromis.”

Die toelichting gaf chef infectieziektenbestrijding prof. J. van Dissel van het RIVM donderdagmiddag tijdens een hoorzitting in het Tweede Kamergebouw, in antwoord op een vraag van SGP-Kamerlid Van der Staaij.

Het Kamerlid wees erop dat de overheid woensdag ietwat tegenstrijdige signalen afgaf omtrent de risico’s van zingen. Koren mogen weer gaan repeteren en ook uitvoeringen zijn mogelijk; gemeentezang aldus premier Rutte voorlopig nog niet. Hoe zit het nu met de bestaande risico-inventarisatie?, vroeg Van der Staaij.

Van Dissel refereerde daarop als eerste aan diverse bijeenkomsten waarbij massaal werd gezongen „en die een behoorlijke impact hebben gehad op de infectiedruk daarna.” Hij verwees onder meer naar het hoge besmettingspercentage onder de leden van het Holland Bachkoor. Wel beaamde hij dat nog niet helemaal duidelijk is of er bij al die samenkomsten achteraf een gemeenschappelijke factor valt te ontwaren, zoals bijvoorbeeld het zingen, die voor die virusverspreiding verantwoordelijk is. „Was dat het samen zingen en speelt de aerogene besmetting door middel van speekseldruppels dan toch een rol? Of gaat het om een combinatie van factoren, zoals achteraf het geval lijkt bij een kerkdienst in een kapel voor verpleeghuisbewoners in Goeree-Overflakkee? Daar zijn we nog niet helemaal uit”, aldus de virusbestrijder.

De onderzoeksgegevens die momenteel beschikbaar zijn noemde Van Dissel „onvoldoende eenduidig” om nu al één lijn te kunnen trekken. „Tegelijkertijd realiseren we ons het belang van bijvoorbeeld gemeentezang. Daarom hebben we gezegd: Met een kleine groep op het podium mag het wel.”

Hij voegde er aan toe dat het RIVM graag van dit beperkende advies voor de kerken af wil, „zodra de literatuur daar helder over is.”

Empirisch onderzoek gaan doen naar de risico’s van gemeentezang is volgens Van Dissel voor het RIVM geen optie. „Je kunt mensen niet vragen gezamenlijk te gaan zingen en dan wachten of ze ziek worden.”

Overigens lijken de sterkste aanwijzingen dat het risicovol kan zijn om in groepsverband met stemverheffing te spreken of te zingen niet te maken te hebben met kerken, maar met voetbalstadions. Net zoals premier Rutte woensdagavond deed, verwees ook Van Dissel naar de spreekkoren in een voetbalstadion in het Italiaanse Bergamo in maart. Dat evenement wordt nog altijd als een „superspreading event” beschouwd.

Het RIVM hoopt aldus Van Dissel dat de mogelijkheid van koorzang in de kerk „nieuwe informatie” zal opleveren over de risico’s van zingen en de mogelijkheid van verdere versoepelingen.