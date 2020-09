Van Dissel: gedrag van grootste belang voor terugdringen corona

RIVM-baas Jaap van Dissel heeft er vertrouwen in dat het extra pakket aan coronamaatregelen werkt om het aantal nieuwe besmettingen tegen te gaan. Maar hij benadrukte tijdens een briefing in de Tweede Kamer dat hij niet zeker weet of het voldoende zal zijn, omdat veel afhangt van het gedrag van mensen om de maatregelen op te volgen.

Gedrag is volgens hem het belangrijkste onderdeel, maar juist dat is niet op voorhand in te schatten. Zo zijn sommige maatregelen niet te handhaven door de overheid, zoals het beperkt ontvangen van bezoek thuis, zei hij. Het gaat erom dat mensen hun gedrag zelf aanpassen, vanuit een solidariteitsgevoel, zei Van Dissel.

Het nieuwe pakket maatregelen is erop gericht om het zogeheten reproductiegetal R onder de 1 te krijgen, het streefgetal is 0,9. Dan geven elke 100 besmette mensen het nog aan 90 mensen door, waardoor het virus langzaam uitdooft. De afgelopen weken schommelde deze waarde rond de 1,3 - 1,4. Met dat reproductiegetal verdubbelt het aantal besmettingen elke zeven tot tien dagen.

Met de aantallen nieuwe besmettingen nu per dag van ongeveer 3000 personen, duurt het met de aanvullende maatregelen ongeveer drie weken voordat te zien is dat de R onder de 1 zou kunnen komen, aldus Van Dissel.