Van der Staaij: Zetel Amsterdam zou mooi zijn

„Omdat we dit jaar honderd jaar bestaan, zou een raadszetel in de hoofdstad een prachtig jubileumgeschenk zijn”, reageert SGP-partijleider Van der Staaij op de kandidatuur van Schot.

„We zijn blij dat de mensen in Amsterdam de gelegenheid hebben om nu ook lokaal SGP te stemmen. Ik ken Paula als een betrokken en toegewijde SGP’er”, stelt Van der Staaij.

Over het feit dat, volgens de huidige stand van zaken, in zeven gemeenten voor de komende raadsverkiezingen SGP-vrouwen op kandidatenlijsten staan, zegt hij: „Mijn indruk is dat alle plaatselijke afdelingen prudent omgaan met de samenstelling van de kandidatenlijsten en de gevoeligheden die daarbij spelen. Het lokale draagvlak is daarbij steeds een belangrijk punt van afweging. Het gaat erom op een verstandige manier om te gaan met de verschillende opvattingen die hierover leven.”

Vier jaar geleden stonden in twee gemeenten SGP-vrouwen op kandidatenlijsten: Vlissingen en Zoetermeer. Nu zijn daar Amsterdam, Sliedrecht, Amersfoort, Nissewaard en Zeist bij gekomen.