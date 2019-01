Van der Staaij (SGP) „verrast” door eigen naam onder Nashville-verklaring

SGP-leider Van der Staaij werd vorig jaar „verrast” door het feit dat zijn naam onder een Nederlandse vertaling van de zogheten Nashville-verklaring was geplaatst.

Dat zei de politicus maandagavond in het EO-radioprogramma Dit is de dag. „Er is geen formeel moment geweest van: nu ga ik dat document eens ondertekenen. Nee, vanuit een eerdere uitlating van mij –een mail waarin ik had aangegeven dat ik me in de strekking van de Nashville-verklaring kon vinden– is door de mensen van het Nederlandse comité gezegd: okay, dan zetten we jouw naam er ook onder. Waar ik ook zelf door verrast werd”, aldus de SGP-leider.

„En vervolgens heb ik gedacht: ik ga er nu niet flauw van weglopen. Dan leg ik liever uit waarom ik die eerste reactie op hoofdlijnen heb gegeven. En ik hoop dat dit ook een goed vervolg krijgt om enerzijds recht te doen aan de Bijbelse kaders en anderzijds pastoraal om te gaan met iedereen die hiermee te maken heeft”, aldus Van der Staaij.

