Van der Staaij (SGP) „teleurgesteld” over antwoorden kerkdiensten

SGP-leider Van der Staaij noemt de antwoorden die hij woensdag kreeg op eerder door hem gestelde vragen over ruimere mogelijkheden voor uitvaarten en kerkdiensten „erg teleurstellend.”

Hij typeert de frasen van de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de Jonge (VWS) als „open deuren en formalistische antwoorden” en gaat, zegt hij, het kabinet vervolgvragen stellen.

Van der Staaij vroeg de bewindslieden al op 1 mei hoe de strenge regels voor begrafenissen en erediensten zich verhouden tot de ruimte die wordt geboden aan „allerlei vestigingen van warenhuizen, die open zijn voor honderden bezoekers tegelijk.” Ook wilde hij van het kabinet weten „in hoeverre de toenemende commerciële activiteiten de beschikbare ruimte voor versoepeling voor andere activiteiten belemmert.”

De bewindslieden antwoorden daarop dat „winkels waar commerciële activiteiten worden uitgeoefend, niet van overheidswege gesloten zijn.” Wel geldt daar een verbod op samenkomsten. Op het verbod op samenkomsten heeft het kabinet voor uitvaarten en religieuze samenkomsten „een uitzondering gemaakt”, aldus de ministers. Die houdt in dat er in elk geval niet meer dan dertig personen aanwezig mogen zijn.

Op Van der Staaijs vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan willen de regels voor begrafenissen en kerkdiensten versoepeld kunnen worden, antwoordt het kabinet dat „er ruimte is voor stapsgewijze versoepeling”, maar dat dit wel met „de grootst mogelijke behoedzaamheid zal gebeuren.” Daarbij zijn de belasting van de zorg, bescherming van kwestbaren en inzicht in de verspreiding van het virus belangrijke criteria.

Op basis van deze criteria zal gekeken worden of verhoging naar maximaal honderd personen per 1 juli mogelijk is, schrijven de bewindslieden. „Het OMT zal daartoe om een advies worden gevraagd.”