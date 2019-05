Van der Staaij (SGP) ook nu weer onder vuur om ‘Nashville’

SGP-leider Kees van der Staaij kreeg het ook donderdagmiddag weer zwaar te verduren in een Kamerdebat over onder meer de Nashvilleverklaring.

In zijn bijdrage aan het debat stelde hij onder meer dat de Nashvilleverklaring „bekende, klassiek-christelijke noties bevat over huwelijk en seksualiteit.” Ook vertelde hij dat hij naar aanleiding van de ophef over de verklaring met veel mensen over het document had gesproken. „Mannen en vrouwen, meisjes en jongens van vlees en bloed die zeiden: dit gaat wel over mij. Uit die gesprekken heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld dat de mensen over wie we het hier hebben ook verschillend zijn. Het is bepaald niet allemaal koekoek-eenzang. Sommigen voelden zich diep gekwetst omdat ze zich afgewezen voelden. Anderen waren het met de verklaring eens en voelden zich juist gesteund op hun eigen levensweg.”

Van der Staaij noemde het onacceptabel „dat homo als scheldwoord wordt gebruikt of dat homo’s worden getreiterd.” Tegelijkertijd benadrukte hij dat evenzeer begrip heeft voor Bijbelgetrouwe christenen die het gevoel hebben „dat er steeds minder ruimte is om voor een diepgewortelde geloofsovertuiging uit te komen.”

Van der Staaij’s opvatting kon net als in januari ook nu op weinig begrip rekenen van de progressieve partijen. Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp draagt Van der Staaij uit dat christelijke homo’s „niet conform hun geaardheid en seksualiteit mogen leven.” „Stel dat ik zou zeggen”, aldus Bergkamp, „we mogen aan Van der Staaij niet zien dat hij christen is, hij mag dat niet uitdragen. Dat zou toch kwetsend en beschadigend zijn?”

Volgens het D66-Kamerlid zou de SGP’er homoseksuele jongeren „met rust moeten laten. U hoeft zelf toch niet met een homo te trouwen?”

In diezelfde geest lieten ook de Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GL), Jasper van Dijk (SP), Dilan Yesilgöz (VVD) en Femke Merel van Kooten (PvdD) zich uit. Van Kooten: „Ik kan er niet bij dat iemand met gezond verstand zo’n verklaring steunt. Het wordt opgeschreven alsof God geen liefde is, maar mensen buitensluit. Dat kan toch niet?”

Van der Staaij repliceerde Bergkamp dat zijns inziens „niet seksualiteit je diepste identiteit bepaalt, maar je verhouding tot God.” Van Kooten antwoordde hij dat „God zéker liefde is, maar dat Hij ons ook de weg gewezen heeft waarin mensen alleen maar gelukkig kunnen worden.”