Van Dam: discussie over aanpassingen toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) wil in de EU een discussie aanzwengelen over aanpassingen aan de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen.

In het Kamerdebat gisteren over de onkruidbestrijder glyfosaat –beter bekend als Roundup– constateerde Van Dam dat het wantrouwen in de samenleving groeit. Ook worden er verhitte debatten gevoerd over de vraag of het middel kankerverwekkend is.

Tegen die achtergrond „kun je de vraag stellen of het goed zou zijn als wij in Europa met elkaar bekijken hoe de procedure is ingericht en of die zo kan worden aangepast dat het vertrouwen verder wordt versterkt”, aldus de bewindsman. Het zou volgens hem kunnen helpen als de instanties die een advies moeten geven over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, de studies waarop zij hun oordeel baseren, openbaar maken.

Van Dam zei erbij dat de huidige toelatingsprocedure wat hem betreft al „heel zorgvuldig” is. Hij noemde het echter „essentieel” dat politici en burgers vertrouwen houden in de manier waarop wordt bepaald of het al dan niet verantwoord is om een middel toe te laten.

De Europese Commissie komt in het najaar met een voorstel over de verlengde toelating van glyfosaat voor een periode van tien jaar. Diverse partijen (PvdD, GroenLinks en SP) willen dat Nederland zich daar nu al tegen uitspreekt. Van Dam weigert dat. Hij wacht eerst het voorstel van de Commissie af. Een Kamermeerderheid steunt hem daarin.

Het verzoek van de SP om het gebruik van Roundup door particulieren te verbieden, kan Van Dam niet uitvoeren.