Van Dalen (CU): Nexit brengt meer chaos dan Brexit

Als het ooit tot een Nexit zou komen, leidt die in ons land tot nog meer chaos dan de Brexit in Engeland doet.

Dat zei Peter van Dalen, lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese verkiezingen, zaterdag op het congres van zijn partij in Zwolle. Van Dalen hekelde de „schreeuwers” uit rechtse partijen, die nog altijd vinden dat Nederland de EU moet verlaten. „In Engeland lijden bedrijven momenteel een verlies van 500 miljoen pond per week. En dan is de Brexit nog niet eens officieel begonnen. Hoe kun je dan in Nederland roepen: doe ons maar een Nexit?”, hield Van Dalen zijn partijgenoten voor.

Volgens hem zou de chaos na een onverhoopte Nexit in Nederland nog groter zijn dan in Engeland. „Want daar hebben ze nog een Common Wealth om op terug te vallen.”

De europarlementariër wil tegelijkertijd waken voor te véél ambitie ten aanzien van Europa, zoals hij bij D66 waarneemt. Waar CDA en VVD in dezen staan, weet hij niet. „Dat lijkt ervan af te hangen met wie je in deze partijen spreekt. Hans van Baalen is heel kritisch ten aanzien van Europa. Maar Mark Rutte lijkt zijn speeches soms van D66 te hebben geleend.”

Het CU-congres keurde zaterdag, nadat diverse amendementen erop waren aangenomen, het EU-verkiezingsprogramma goed.

Een motie die van het partijbestuur vroeg om na mei in Brussel niet in een fractie te stappen waar meer dan 20 procent aan populistisch-rechtse partijen zitten, werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. De indieners hielden de motie aan na een toezegging van het partijbestuur dat de besturen van CU en SGP nauw betrokken zullen zijn bij toekomstige fractievorming. Tegelijk wil men Van Dalen niet voor de voeten lopen bij die fractievorming.

Op het partijcongres hield ook Mirjam Bikker een speech. Zij is voor de CU lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen.