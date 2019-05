Van Dalen (CU) en Ruissen (SGP) “zeer dankbaar” over uitslag EP-verkiezing

“Ik ben zeer dankbaar”, zegt Peter van Dalen, “en schrijf dat maar op in kapitalen”, als hij op donderdagavond reageert op de exitpoll van Ipsos, waaruit blijkt dat de combinatie CU/SGP twee zetels heeft behaald in het Europees Parlement.

“Als je kijkt naar de wat hogere opkomst van 40%, dan vind ik het heel bijzonder dat wij ook in procenten nog iets gestegen zijn”, zegt de lijsttrekker van CU/SGP. Volgens de exitpoll zou de combinatie 7,9 procent van de stemmen hebben binnengesleept; vijf jaar geleden was dat 7,7 procent.

Ook de nummer twee van de lijst, de SGP’er Bert Jan Ruissen toont zich bijzonder ingenomen met het resultaat. “Als dit het mag zijn”, zegt de opvolger van Bas Belder in het EP, is dat reden om zeer dankbaar te zijn.” Ook hij wijst op de hoge opkomst. “Mentaal ben ik er altijd wel van uitgegaan dat ik in het parlement zou komen, gezien ook eerdere uitslagen bij EP -verkiezingen. “Maar daarmee heb je het nog niet binnen. Het blijft altijd spannend”, aldus Ruissen. Van Dalen feliciteert ook de winnaars van deze verkiezingen, als daar zijn: PvdA VVD en GroenLinks. “De grote doorbraak van FVD heeft niet plaatsgevonden”, stelt hij met enige tevredenheid vast.

De officiële uitslag van de verkiezingen komt zondagavond.

Lees in ons liveblog meer over de verkiezingen.

PvdA de grootste bij Europese verkiezingen