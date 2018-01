Van Bommel weg om gebrek aan zelfkritiek bij SP

Harry van Bommel heeft zijn lidmaatschap van de SP opgezegd omdat de partij volgens hem niet kritisch heeft gekeken naar de verkiezingsuitslag. Bij de verkiezingen verloor de partij een zetel en werd er niet geprofiteerd van het megaverlies van concurrent PvdA. Het voormalige boegbeeld van de SP zei tegen RTL Nieuws dat hij is opgestapt vanwege de kritiek die hij in maart al had geuit.

Van Bommel zei toen in de Volkskrant dat de partij fouten had gemaakt bij de verkiezingen. Volgens hem had de SP te veel aandacht voor de zorg. De 55-jarige Van Bommel zat van 1998 tot vorig jaar voor de SP in de Tweede Kamer. Hij was buitenlandwoordvoerder en een van de prominente politici van de partij.