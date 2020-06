Van Ark: noodknop bij schulden ook bij andere instanties

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil meer instanties vragen om een ‘noodknop’ in te stellen voor mensen met problematische schulden. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hanteert sinds dit voorjaar een dergelijke noodstopprocedure. Als mensen daar een beroep op doen, worden incasso’s voor vier maanden stopgezet. Voorwaarde is wel dat zij dan ook bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening.

Van Ark wil kijken of ze deze noodstop ook bij andere overheidsorganisaties kan inzetten om meer mensen te helpen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of het UWV. De adempauze voorkomt volgens de staatssecretaris dat mensen die wel willen maar niet kunnen betalen, dieper in de problemen komen door verhogingen of boetes.

Door de coronacrisis zijn alleen maar meer mensen in financiële nood geraakt. Van Ark roept mensen op tijdig aan de bel te trekken. „Schulden kunnen snel oplopen als je geen actie onderneemt”, zegt zij. „Voorkom dat de problemen je boven het hoofd groeien en een oplossing uit het zicht raakt.”

Van Ark vraagt daarnaast aan schuldeisers „coulant om te gaan met het innen van schulden” als mensen echt niet kunnen betalen.”Ga het gesprek aan en probeer samen tot afspraken te komen.”