Van Ark: noodknop bij schulden ook bij andere instanties

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil meer instanties vragen om een ‘noodknop’ in te stellen voor mensen die schulden hebben. Ze zegt dat dinsdag in De Telegraaf.

Met het Centraal Justitieel Incassobureau is al eerder afgesproken dat mensen een ‘noodknop’ kunnen indrukken om de inning van boetes tijdelijk stil te leggen, en dat is een succes. Van Ark: „Dan stopt het CJIB het stapelen van incasso’s voor vier maanden. Die tijd heb je om je betalingsproblemen op te lossen en hoef je niet af te lossen en krijg je geen verhogingen van boetes. Als je dan via de gemeente de schuldhulpverlening in gaat, kan de gemeente dat nog eens met acht maanden verlengen. Daarmee heb je een noodstopprocedure van een jaar gecreëerd. Bij het CJIB werkt dat. We vragen andere grote overheidsincasseerders zoals het UWV en de Belastingdienst of zij die manier van werken kunnen overnemen. De overheid is de grootste incasseerder van schulden. Dat geeft een verantwoordelijkheid om het op een manier te doen waarmee mensen het hoofd boven water kunnen houden”, aldus Van Ark.

De aanpak van de schulden is voor Van Ark haar laatste klus voordat ze Martin van Rijn opvolgt als minister van Medische Zorg.