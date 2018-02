Van Agt ‘verbijsterd’ over dood Lubbers

Oud-premier Dries van Agt was verbijsterd toen hij hoorde van het overlijden van oud-premier Ruud Lubbers. Van Agt sprak woensdagavond bij Nieuwsuur samen met twee andere ex-premiers Wim Kok (PvdA) en Jan-Peter Balkenende (CDA) over het overlijden van de langst zittende minister-president van Nederland ooit.

De gewezen CDA-premier wist wel dat het niet goed ging met Lubbers. „Wie wist dat niet. Maar dat het zo snel tot het einde van zijn leven zou komen, dat had ik niet kunnen bedenken”, aldus Van Agt. „Ik schrok heel erg.”

Van Agt was vol lof over zijn opvolger. „Wat opviel vanaf dag 1 was het niveau van zijn intelligentie. Dat was opmerkelijk hoog. Ik kwam niet tot zijn niveau. En die tomeloze energie. Mensen die minister-president willen worden kunnen er beter voor zorgen dat ze aardig wat bij zich hebben, willen ze op Ruud gaan lijken.”

Veel contact had Van Agt niet meer met zijn partijgenoot. „Een hele poos geleden”, antwoordde hij op de vraag wanneer hij Lubbers voor het laatst had gezien. „We hadden weinig contact. Vrienden in de ware zin van het woord waren we niet.”